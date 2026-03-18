Учитель покрыл школьниц матом и предложил им выпить

В Перми произошел инцидент, в ходе которого преподаватель оскорбил нескольких учениц и предложил им распить спиртное. Информация об этом была опубликована порталом 59.ru.

Девочки смогли запечатлеть на видео фрагмент диалога с преподавателем. В записи слышно, как учитель неоднократно уничижительно отзывался об ученицах, находившихся в коридоре. Затем он, по всей видимости, решил уладить возникший конфликт, пригласив школьниц разделить с ним алкогольный напиток.

В дальнейшем несовершеннолетние сняли, как педагог, испытывая трудности, поднимается по лестнице, опираясь на стену.

Представители городского управления образования подтвердили, что инцидент имел место в образовательном учреждении «ЭнергоПолис». На видеоматериалах, распространившихся в Сети, действительно запечатлен преподаватель этой школы. Ранее он характеризовался как высококвалифицированный специалист, не имевший нареканий по дисциплине, согласно сообщению департамента. В настоящее время педагог уже уволен.

