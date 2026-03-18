На Камчатке проснулись первые медведи

Госинспекторы обнаружили следы бурого медведя во время патрулирования Южно-Камчатского заказника. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал научный сотрудник ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник", биолог-охотовед Владимир Гордиенко.

По его словам, был найден свежий отпечаток лапы медведя средних размеров.

"Хищник оставил след примерно в четырех километрах от кордона Озерный, расположенного на берегу Курильского озера", – уточнил Гордиенко.

По его словам, есть разные причины достаточно раннего покидания берлоги. Это могло произойти из-за теплой погоды или того, что животное не наелось в нажировочный период осенью.

Массовый выход бурых медведей из берлог на Камчатке начинается в середине апреля, в марте обычно появляются одиночные взрослые самцы. На юге полуострова из-за более мягких условий весна наступает раньше, поэтому медведи там просыпаются быстрее.

Ранее сообщалось, что змеи выйдут из спячки в Москве при среднесуточной температуре 8–10 градусов. В столице обитают обыкновенный уж и обыкновенная гадюка. После зимовки змеи активно ищут пищу, поэтому могут появляться на тропинках. Брачная активность у рептилий начинается обычно в конце апреля или начале мая.