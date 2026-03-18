Опрос показал неожиданную правду о разговорах в чатах. Исследование Rambler&Co

© Нейросеть

Медиахолдинг Rambler&Co спросил у россиян, насколько им важно обсуждать новости и происходящее вокруг в личном общении в мессенджерах. Оказалось, опрошенные россияне далеко не всегда готовы превращать дружеские чаты в площадку для дискуссий и отстаивания своей точки зрения: для большинства международная и российская повестка остается скорее фоном личного общения, чем его центром.

Больше половины (59%) участников прямо заявили, что стараются избегать актуальных новостных тем в общении с близкими. При этом 21% обсуждают их в дружеских чатах и личных переписках практически каждый день, еще 10% делают это несколько раз в неделю, а столько же (10%) ограничиваются редкими дискуссиями раз в месяц или реже.

Когда разговор все-таки заходит о мировых или российских новостях, в личные чаты чаще всего попадает «серьезная» повестка. Так, 42% респондентов отметили, что в их чатах чаще всего обсуждаются общественно-политические события и экономика. Истории из жизни, городские и локальные происшествия поставили на второе место четверть (25%) проголосовавших. Новости про работу, рынок труда, деньги и мемы или тренды соцсетей набрали по 12%, а развлечения, спорт и шоу-бизнес как основной повод для обсуждений указали 9% участников опроса.

Стиль дискуссий в дружеских чатах чаще всего остается спокойным и поверхностным. Половина (50%) респондентов чаще ограничиваются реакциями в духе «посмотрели и забыли». Еще 31% описывают формат как спокойный обмен ссылками и краткими комментариями. Быстрые эмоции, реакции и мемы на тему дня характерны для 13% опрошенных, а споры, которые иногда переходят в конфликты, отметили только 6% участников.

На вопрос о том, где они охотнее обсуждают резонансные темы, большинство (72%) респондентов склоняются к личному формату общения. При этом 21% отправляют ссылку в один–два дружеских чата с коротким комментарием, 5% делятся новостями в разных группах, чтобы узнать мнение других. Лишь 2% публикуют эмоциональные посты с эмоциями на публичных площадках и почти не используют личные чаты для этого.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 5 по 12 марта 2026 года, в нем приняли участие 2 428 интернет-пользователей.