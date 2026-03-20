Минцифры и ФАС попросили объяснить принцип включения в «белый список»

Депутаты от партии КПРФ направили в Минцифры и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обращения, в которых просят цифровое ведомство разъяснить критерии попадания интернет-ресурсов в «белые списки», а антимонопольную службу — ответить на вопрос, соответствуют ли «белые списки» российскому законодательству. Копии документов есть у «Ведомостей».

В своих письмах парламентарии указали на то, что интернет-ресурсы из «белого списка» получают экономическое преимущество — они доступны даже при отключениях мобильного интернета, в то время как их конкуренты — нет, а это может привести к монополизации рынка.

Больше всего от отключений интернета страдает малый бизнес, который в условиях отсутствия четких правил попадания в «белые списки», начинает сомневаться в обоснованности таких решений, добавил замглавы комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко. По его мнению, попадание в «белый список» ставит ресурс в привилегированное положение и создает пространство для ограничения конкуренции, что запрещено законом «О защите конкуренции».

В Минцифры пока не получили письмо парламентариев и напомнили, что включение в «белый список» происходит по согласованию с профильными ведомствами и при соответствии требованиям органов безопасности. Как правило, речь идет о том, чтобы все вычислительные ресурсы находились на территории России. ФАС также еще не получила обращение депутатов, представитель службы не стал комментировать, соответствует ли «белый список» закону «О защите конкуренции».

Последствия ограничения конкуренции

В перспективе ситуация с «белыми списками» может привести с формированию искуственной структуры спроса: в эти списки попадают частные ресурсы, которые в итоге получают существенное экономическое преимущество по сравнению с другими. В итоге пользователи выбирают их услуги, но выбор потребителей основан не на рыночных характеристиках товара/услуги компании из «белого списка», следует из слов руководителя антимонопольной практики МЭФ Legal Оксаны Павлухиной.

Статья 15 закона «О защите конкуренции» запрещает действия госорганов, которые приводят к ограничению или устранению конкуренции, напоминает партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Евгения Тюфтина. Однако недавно в закон «О связи» приняли поправки, в соответствии с которыми госорганы вправе отойти от общих норм ради обеспечения безопасности. Поэтому, скорее всего, ФАС признает практику «белых списков» законной с указанием на чрезвычайные меры безопасности, подытожила юрист.