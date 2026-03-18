Волочкова объяснила отмену выступлений Захаровой в Риме

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала отмену выступлений примы Большого театра Светланы Захаровой в Риме. Ее слова приводит РИА Новости.

По мнению Волочковой, решение организаторов связано со страхом перед российскими артистами и спортсменами, представляющими угрозу из-за высокого уровня профессионализма. Она подчеркнула, что считает Захарову замечательной балериной, признанной во всем мире.

«Я представляла Россию на всех мировых сценах. Всегда боялись, всегда. Конечно, такой уровень конкуренции», — заявила Волочкова.

По ее словам, русские артисты «дарят радость» в сложной ситуации и являются миротворцами, но их «уничтожают». Балерина добавила, что коллегам нужно идти вперед с гордо поднятой головой и «посылать» всех европейцев, которые хотят отменить русскую культуру.

В Италии разгорелся скандал из-за отмены выступления российской балерины

Ранее гала-концерт звезд мирового балета Les Etoiles в Риме отменил выступления Захаровой. В Госдуме отмену назвали дискриминацией и примером того, как культура «становится заложником политического давления».