Французский журналист Адриан Боке сообщил ТАСС, что после введения санкций Евросоюза ему и его семье угрожает опасность.

Он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь защитить его близких и дать возможность продолжить работу. По словам Боке, в современной Франции невозможно свободно высказывать свою позицию, поскольку за это, как он утверждает, наказывают без суда и соблюдения прав. Он заявил, что из-за санкций оказался в критической ситуации, которая представляет угрозу для него и его семьи.

Журналист также выразил недовольство тем, что его не уведомляли и не вызывали для разбирательства. Он считает, что не имел возможности защитить себя и что его права были нарушены, включая принцип презумпции невиновности.

Боке заявил, что санкции затронули не только его, но и его семью, которая не связана с его деятельностью. По его словам, им поступают угрозы расправой и физическим насилием.

16 марта Евросоюз включил Боке и британского журналиста Грэма Филлипса в санкционный список за освещение событий в Донбассе.

Россия подтвердила готовность принять премьера одной европейской страны

Адриан Боке получил российское гражданство в 2023 году. Он является бывшим французским военным, работал в Донецке в качестве военного эксперта по натовскому вооружению и занимается волонтерской деятельностью.