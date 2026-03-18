Американский режиссер-документалист Реджинальд Тремблей заявил, что Крым не вернется под контроль Украины, сообщает РИА Новости. По его словам, заявления Киева по этому вопросу не соответствуют реальности.

Тремблей считает, что угрозы со стороны украинских властей являются попыткой представить желаемое как действительное. Он также отметил, что давление на жителей полуострова, по его оценке, не дало результатов.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, который прошел 16 марта. Договор о принятии региона был подписан 18 марта.

Согласно официальным данным, за вхождение в состав России проголосовали 96,77% участников голосования в Крыму и 95,6% — в Севастополе.

Украина считает Крым своей территорией и продолжает настаивать на его возвращении. Эту позицию поддерживает ряд западных стран.

Российские власти заявляют, что решение о воссоединении было принято в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.