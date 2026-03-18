Российская туристка не могла покинуть гостиницу в Дубае

Туристка из России из-за отмены рейса в Дубае на фоне конфликта на Ближнем Востоке трое суток практически не могла покинуть номер гостиницы и сидела «на чемоданах». Об этом пишут РИА Новости.

«Потому что нам сказали сидеть и ждать, потому что позвонить могут в любой момент, чтобы выезжать в аэропорт DXB (международный аэропорт Дубая — прим. «Ленты.ру»)», — пояснила девушка.

Все соседи, по ее словам, также сидели по своим номерам и практически не спали.

Девушка смогла улететь только через три дня, а некоторые туристы из России провели в этом отеле больше недели в ожидании рейса.

В завершении девушка добавила, что отдых в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) ей понравился, но возвращаться она не планирует.

Ранее стало известно о том, что Иран атаковал ракетами Дубай, в городе работает система противовоздушной обороны. По предварительным данным, цель ударов — аэропорт.