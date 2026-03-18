Диагнозы россиянам начнет ставить искусственный интеллект

Минздрав планирует в 2026 году внедрить обработку всех электронных медицинских карт с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает ведомство по итогам обсуждения на профильной площадке в Госдуме.

ИИ уже применяется для анализа медицинских изображений — рентгенов, КТ, ЭКГ и других исследований. Также предусмотрена обработка всех электронных медкарт с применением ИИ и увеличение доли автоматической расшифровки исследований, включая до 85 процентов маммографий. При этом окончательное решение о диагнозе и лечении остается за врачом. Искусственный интеллект будет использоваться как инструмент поддержки и анализа данных.

Одной из задач станет массовое обучение медицинского персонала работе с новыми технологиями. В Минздраве отмечают, что часть специалистов воспринимает ИИ как дополнительную нагрузку. Обучение должно повысить эффективность применения цифровых решений и сократить время на обработку информации. В перспективе ИИ планируют использовать для комплексного анализа состояния пациента с учетом данных медкарт, результатов исследований и показателей с носимых устройств.

Ранее сообщалось, что названы случаи, когда достижения генетики спасали жизнь больным.