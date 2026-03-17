В России могут упростить биометрию для людей с дефектами речи

Минцифры РФ предложило упростить регистрацию биометрических данных для людей с дефектами речи и особенностями строения лица. Соответствующий проект был опубликован на федеральном портале проектов и нормативных правовых актов.

Предполагается, что проект внесет изменения в приложения № 1 и 3 к приказу Минцифры «О порядке обработки биометрических персональных данных». Как рассказали в пресс-службе Центра биометрических технологий, авторы проекта хотят разрешить регистрацию биометрии без записи образца голоса. Это поможет немым, а также людям с дефектами речи.

«Также предлагается пересмотреть ряд требований, предъявляемых к биометрическим образцам, чтобы обеспечить возможность регистрации лицевой биометрии для людей с видимыми особенностями строения лица», — добавили в пресс-службе.

