В Италии разгорелся скандал из-за отмены выступления российской балерины

Отмена выступления российской балерины, примы Большого театра Светланы Захаровой на гала-концерте звезд мирового балета Les Etoiles в Риме вызвала сильный скандал в стране, пишет итальянское агентство ANSA.

По данным агентства, отзыв приглашения Захаровой произошел на фоне недавнего решения организаторов Венецианской биеннале возобновить участие России в выставке.

Организаторы мероприятия заметили, что Захарова была приглашена, поскольку «искусство — инструмент объединения», а «танец — один из мостов, позволяющих проводить мероприятия, соответствующие духу мира».

По их словам, прима не находится под санкциями Европейского союза, приглашение ей полностью соответствовало действующему законодательству Италии.

Захарова уточнила, что организаторы «до последнего пытались сделать все возможное, но, по их словам, они столкнулись с беспрецедентным внешним и внутренним давлением и, несмотря на все усилия, не смогли ему противостоять».

В Госдуме отреагировали на срыв выступления российской балерины в Риме

«В Европе продолжается политика отмены русской культуры. Это уже не первый подобный случай в моей практике, мое отношение к этой ситуации остается нейтральным», — подчеркнула балерина.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Италии Маттео Сальвини раскритиковал отстранение Захаровой от участия в гала-концерте Les Etoiles, назвав решение «русофобским».