Откровения старца Илии передавали военным. Почему эту тайну скрывали?

С момента кончины одного из самых почитаемых подвижников Русской православной церкви — схиархимандрита Илия (Ноздрина) — прошел год. Старец, бывший духовником Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ушел из жизни в марте 2025 года на 94-м году, оставив после себя богатое духовное наследие и множество учеников. Однако только сейчас приоткрылась завеса тайны над тем, какую роль отец Илий играл в событиях, связанных с проведением специальной военной операции.

Подробностями о последних годах жизни подвижника поделился Кирилл Фролов, возглавляющий Ассоциацию православных экспертов и занимающий должность заведующего отделом по связям с РПЦ в Институте стран СНГ. По его словам, даже будучи глубоко больным и немощным физически, старец до самого конца сохранял ясность духа и продолжал окормлять своих духовных чад. Он не прекращал молиться за Россию и пристально следил за ходом военных действий.

Но самым удивительным в рассказах Фролова стали не просто молитвы старца, а его мистический опыт. Как выяснилось, отец Илий получал важную информацию о ходе боевых действий через сны и видения, которые, по его убеждению, имели божественное происхождение.

«Ему снились сны, в которых открывалась истинная картина происходящего на фронте, — поведал Фролов. — Старец видел, с каких именно позиций следует наносить удары, чтобы они были максимально эффективны, и где у противника сосредоточены ключевые силы».

Этими откровениями схиархимандрит не делился публично, но рассказывал своим ближайшим послушникам. Те, в свою очередь, передавали полученные сведения российским военным. Как утверждает собеседник, информация от старца никогда не была пустой: все данные оказывались исключительно точными и полезными, что подтверждалось результативностью последующих ударов.

Несмотря на трагизм ситуации, отец Илий всегда сохранял спокойствие и непоколебимую веру в будущее. Фролов подчеркнул, что старец неоднократно повторял своим духовным детям: Россия одержит победу. Он видел этот исход как духовную неизбежность, однако предупреждал, что победа дается не только усилиями солдат, но и молитвенным подвигом народа.

В последние месяцы своей земной жизни, чувствуя приближение кончины, схиархимандрит особенно настойчиво призывал верующих к усиленной молитве. Он просил делать больше земных поклонов и читать особые молитвенные правила, подчеркивая, что в переломный момент истории духовная поддержка важна как никогда.

Жизненный путь самого отца Илия (в миру Алексея Ноздрина) был неразрывно связан с судьбой главной православной обители страны. Еще в конце 80-х годов прошлого века он стал одним из тех, кто возрождал Оптину пустынь из руин после 65 лет запустения и безбожия. В 2010 году он был возведен в сан схиархимандрита, что подразумевает особо строгий монашеский подвиг, и стал духовным наставником патриарха Кирилла. Похоронили старца 18 марта 2025 года у Воскресенской часовни в той самой Оптиной пустыни, восстановлению которой он посвятил десятилетия жизни.

Рассказы о пророческих снах старца Илия, обнародованные спустя год после его смерти, стали для многих верующих не просто свидетельством его святости, но и знаком того, что незримая поддержка защитникам Отечества продолжается и за гранью земной жизни.