Театральный критик Анастасия Ефремова, сестра известного актера Михаила Ефремова, рассказала, что после смерти сына искала утешение в алкоголе. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Напомним, трагедия с 21-летним Олегом (мальчика назвали в честь знаменитого деда) случилась в 2003 году. Молодой человек угодил под поезд «Москва — Вятка», скончался от полученных травм на месте происшествия.

«Я искала спасение и утешение. Когда погиб мой сын и я пришла домой, то была там совсем одна. Я тогда очень четко ощутила, что у меня либо сердце разорвется, либо крышу снесет. Вынести все это я просто не могла, такая сильная боль была мне не под силу» — пожаловалась Анастасия Олеговна.

Ефремова пояснила, что сидела дома и ждала смерти. Затем вспомнила, что у нее в гараже стоят два ящика с водкой.

«Пошла в гараж и пила там эту водку, как воду. А из носа у меня текла кровь. Вот я одну чашечку под нос подставила, чтобы совсем не свинячиться, продолжая пить водку», — рассказала женщина.

Сестра Ефремова отметила, что пила два года, с утра до вечера. Остановилась потому, что чувствовала ответственность за несовершеннолетних детей — «совсем не взрослую дочь и маленького сына».