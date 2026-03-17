Меркачева раскрыла подробности о помилованных Путиным женщинах-заключенных

Все женщины, получившие помилование по указу президента России Владимира Путина, имеют несовершеннолетних детей. Об этом во вторник, 17 марта, сообщила член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

Она отметила, что при рассмотрении дел о помиловании учитывался комплекс смягчающих обстоятельств. Например, ключевую роль сыграло наличие у осужденных малолетних или несовершеннолетних детей, а также уже отбытый срок наказания и состояние здоровья.

— Принятый гуманный акт станет для них шансом для пересмотра жизненных ориентиров, реализации положительных планов на будущее и воспитание своих детей, — передает слова главы СПЧ Валерия Фадеева Telegram-канал Меркачевой.

Незадолго до этого Фадеев сообщил , что Путин подписал указ о помиловании 23 женщин, у которых есть дети. Их имена пока неизвестны. Среди помилованных есть родственницы участников СВО.

Еще в декабре 2025 года Меркачева на встрече с Путиным призвала объявить «новогоднюю амнистию» для женщин с детьми и инвалидов, осужденных за ненасильственные преступления и впервые.