$81.0592.66

Меркачева раскрыла подробности о помилованных Путиным женщинах-заключенных

Вечерняя Москва

Все женщины, получившие помилование по указу президента России Владимира Путина, имеют несовершеннолетних детей. Об этом во вторник, 17 марта, сообщила член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

© Вечерняя Москва

Она отметила, что при рассмотрении дел о помиловании учитывался комплекс смягчающих обстоятельств. Например, ключевую роль сыграло наличие у осужденных малолетних или несовершеннолетних детей, а также уже отбытый срок наказания и состояние здоровья.

— Принятый гуманный акт станет для них шансом для пересмотра жизненных ориентиров, реализации положительных планов на будущее и воспитание своих детей, — передает слова главы СПЧ Валерия Фадеева Telegram-канал Меркачевой.

Незадолго до этого Фадеев сообщил , что Путин подписал указ о помиловании 23 женщин, у которых есть дети. Их имена пока неизвестны. Среди помилованных есть родственницы участников СВО.

Еще в декабре 2025 года Меркачева на встрече с Путиным призвала объявить «новогоднюю амнистию» для женщин с детьми и инвалидов, осужденных за ненасильственные преступления и впервые.