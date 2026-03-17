Больная раком Лерчек погасила многомиллионную задолженность перед ФНС

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) погасила весь долг в размере 176 млн рублей перед Федеральной налоговой службой, пишет ТАСС.

По данным агентства, представитель блогера Максим Курносов на заседании арбитражного суда Москвы передал суду документ о перечислении 176 млн рублей на налоговый счет Чекалиной и заявил об отсутствии у нее долга по налогам.

«Это превышает сумму требований. Задолженность на сегодняшний день полностью отсутствует», — отметил представитель Чекалиной в суде.

Судья Дина Кузнецова, изучив документ, сообщила, что некое физическое лицо внесло деньги на расчетный счет Чекалиной. После заседания Курносов отказался сообщить, кто именно внес деньги.

Вместе с тем, представитель УФНС заявил в Гагаринском суде Москвы, что служба еще не получила деньги. В итоге суд отложил заседание на 31 марта, чтобы ФНС могла проверить факт поступления средств, пояснили журналисты.

Ранее сообщалось, что врачи обнаружили у Чекалиной рак желудка четвертой стадии с метастазами в ноги и позвоночник, а также доброкачественную опухоль в голове.

Лерчек вышла на связь после решения по уголовному делу

На фоне этого Гагаринский суд Москвы 16 марта отпустил Лерчек из-под домашнего ареста и заменил его на запрет определенных действий.

Ей запрещено использование средств связи за исключением использования информационных ресурсов в сети интернет для посещения сайтов медицинских учреждений с доступом в личный кабинет, сайтов школьных и дошкольных образовательных учреждений и ряда других ресурсов.

Кроме того, дело о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ в отношении нее было выделено в отдельное производство и приостановлено до ее выздоровления.