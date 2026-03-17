Одна из самых красивых девушек России назвала себя гадким утенком

Обладательница титула «Мисс БРИКС — 2026» Валентина Алексеева призналась, что в детстве не была красивой. Об этом она рассказала в интервью «Ленте.ру».

«До 15 лет я была абсолютным гадким утенком. Я начала раскрываться как девушка только после подросткового периода. В детстве я никогда не была самой яркой или красивой девочкой в компании», — объяснила Алексеева.

Впервые она поучаствовала в конкурсе красоты только в 16 лет, и уже спустя два года была признана одной из самых красивых девушек России. Она выиграла в конкурсе «Мисс Россия — 2024» и вошла в топ-12 участниц «Мисс Вселенная».

По словам Алексеевой, она благодарна тому, что ее красота проявилась не сразу.

«Именно отсутствие раннего восхищения моей внешностью помогло мне сформировать адекватную самооценку и не полагаться только на красоту», — объяснила она.

Девушке не нравятся комплименты внешности, ей гораздо приятнее слышать, что она интересный собеседник и развитая личность.

Ранее Валентина Алексеева ответила на обвинения хейтеров, которые утверждали, что ее тонкая талия — результат обработки фотографий в фоторедакторе. Она опубликовала видео закулисья «Мисс БРИКС», на котором видна ее фигура без какой-либо ретуши.