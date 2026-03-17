Жители Звенигорода организовали стихийный мемориал в память о пропавших детях

На Московской улице Звенигорода местные жители организовали стихийный мемориал, посвященный пропавшим несколько недель назад детям. Неравнодушные и добровольцы, которые принимали участие в поисковой операции, принесли цветы и игрушки к памятному месту. Об этом пишет «МК».

Горожане скорбят по погибшим детям и пытаются поддержать их родственников, говорится в материале.

Тем временем поисковая операция продолжается, а ее география расширяется.

Трое детей пропали в Звенигороде 7 марта. Двое мальчиков и одна девочка провалились под лед. К их поискам приступили сотрудники МЧС, водолазы, а также добровольцы отряда «Лиза Алерт». 11 марта нашли тело одного из пропавших мальчиков. Его обнаружили примерно в двух километрах ниже по течению от места, где дети провалились под лед. Спустя два дня спасатели нашли тело второго мальчика. Сейчас продолжаются поиск последней пропавшей девочки.