Возлюбленный Лерчек «дал достоверную информацию» о погашении многомиллионной задолженности

Возлюбленный Валерии Чекалиной (Лерчек), Луис Сквиччиарини, подтвердил, что блогерша погасила долг в размере 176 млн рублей налоговых начислений по ИП. Об этом танцор написал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я знаю, что вы не верите всему, что пишут в новостях. Поэтому я даю только достоверную информацию от нашей семьи. Да, это правда, долг перед налоговой в 176 миллионов рублей полностью погашен. Задолженности больше нет», — сообщил Сквиччиарини.

До этого издание Super написало, что долга в размере 176 млн рублей налоговых начислений по ИП у Чекалиной больше нет. Еще несколько дней назад долг числился в ФНС.

С борющейся с раком желудка Лерчек 16 марта сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. Своей вины Лерчек не признает.

Ранее суд в Москве отложил рассмотрение заявления ФНС о банкротстве блогера Лерчек.