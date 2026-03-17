Лерчек вышла на связь после решения по уголовному делу
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) вышла на связь из больничной палаты. Как сообщает «КП», она подтвердила диагноз, но подчеркнула, что будет бороться за свою жизнь.
Она поблагодарила подписчиков за поддержку и заявила, что их молитвы ей помогают.
«Я хочу сказать, что на самом деле диагноз правдивый: рак желудка четвертой стадии. Но я очень сильно хочу жить. И я буду жить», — рассказала блогер.
Лерчек подтвердила, что онкологическую болезнь у нее нашли после рождения четвертого ребенка. Метастазы уже затронули легкие и позвоночник, а также привели к слепоте на один глаз.
Ранее суд принял решение отпустить Лерчек из-под домашнего ареста и приостановить расследование уголовного дела в отношении нее о незаконных валютных операциях.