«Aфиша Daily» и КАРО/АРТ запускают совместный киноклуб

В проекте планируются показы новинок и классики, а также разговоры после просмотра фильмов.

1 апреля 2026 года (это не шутка!) в киноцентре «Октябрь» состоится первая встреча киноклуба. Издание «Афиша Daily», проект КАРО/АРТ и кинопрокатная компания «Кино.Арт.Про» представят премьеру канадского независимого комедийного фильма «Вампиры-зомби... из космоса!», сценарий к которому написали Якоб Скшипа, Алекс Форман и Майк Стаско, последний из которых выступил режиссером картины.

После показа состоится дискуссия с редактором «Афиши Daily» Алей Александровой и кинокритиками Ариной Бойко и Егором Москвитиным. Каждый зритель сможет поучаствовать в беседе, задать вопросы спикерам и поделиться впечатлениями. Автор лучшего вопроса получит два билета на «Пикник Афиши» в Москве, который пройдет 20 июня в Коломенском.

Александра Садыкова-Левина, главный редактор «Афиши Daily»:

«Подобные коллаборации объединяют разные аудитории и дают возможность даже неподготовленному зрителю понять, что кинокритика может быть не только серьезной, но и веселой. Для нас важно подсвечивать необычное авторское кино и делиться его шармом с неравнодушными людьми. Мы благодарны КАРО/АРТ за возможность поработать вместе».

Встречи киноклуба будут проходить регулярно и познакомят аудиторию с редкими фильмами, заслуживающими внимания.

Наталья Гаврук-Гаврилина, программный директор проекта КАРО/АРТ:

«Мы всегда ищем единомышленников, и совместный проект с "Афишей Daily" – отличный повод в который раз показать, что у кино есть удивительная способность объединять вокруг себя людей. В лучших традициях КАРО/АРТ, мы будем смотреть фильмы на языке оригинала с субтитрами и обсуждать их. Мы создадим комфортную среду для размышления и исследования кино и будем ждать совершенно разную аудиторию: от экспертов и заядлых синефилов до тех, кто просто хочет на досуге получать удовольствие от кинематографа».

Мировая премьера фильма «Вампиры-зомби... из космоса!» состоялась 4 октября 2024 года на фестивале ужасов Eerie Horror Festival. Далее последовали аншлаговый показ на 1500 человек на Международном кинофестивале в Виндзоре и прокат по крупнейшим фестивалям, включая ММКФ. На южноафриканском Horrorfest он был признан лучшим фильмом приглашенным членом жюри Галой Авари, продюсером и соведущей подкаста Video Archives («Видеоархивы») Квентина Тарантино и Роджера Авари.

Фильм построен на ироничной квинтэссенции разных жанров: в картине переплетаются фантастика, боевик, нуар, космическая фантастика, готический хоррор и многое другое. Более того, он пропитан стилизованной ностальгией по 50-м годам, и сам сюжет отсылает к этому времени. 1957 год. Небольшая группа местных жителей пытается сорвать космический план Дракулы по превращению населения их маленького городка в армию вампиров-зомби.