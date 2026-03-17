Как ковид изменил цифровую реальность: портал «Рамблер» запустил спецпроект к годовщине пандемии

Компания собрала истории людей и показала, как COVID‑19 трансформировал онлайн‑сервисы, работу, обучение и медиапотребление.

17 марта 2026 года портал «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) представил спецпроект к годовщине локдауна из-за пандемии COVID‑19. В 2020 году страна встречала весну, которая в итоге изменит весь уклад жизни: 27 февраля вирус пересек границу, а к началу марта уже официально было 3 заболевших. Последовавший локдаун изменил жизнь людей и цифровую среду – от госуслуг и онлайн‑образования до медиапотребления и ежедневных бытовых сценариев. В спецпроекте собраны материалы о переходе на удаленку, росте онлайн‑сервисов и о том, как за несколько лет цифровой формат стал для миллионов россиян базовым по умолчанию.

Для портала «Рамблер», который сам прошел путь трансформации от классического медиа к LLM‑сервису с ИИ-помощниками, эта тема становится еще и поводом посмотреть, как кризис ускорил переход к новой модели взаимодействия пользователя с информацией – более персонализированной, сервисной и завязанной на ежедневные цифровые сценарии.

Именно в годы пандемии массовым стандартом стали онлайн‑запись к врачу, дистанционные консультации, оформление пособий и льгот, электронные справки и сертификаты – сервисы, которые сегодня воспринимаются как привычная норма. Параллельно изменилась структура медиапотребления: аудитория чаще приходила в онлайн за объясняющими материалами, проверенной аналитикой и сервисами, которые помогают не только прочитать новость, но и сразу решить свою задачу – от оформления документов до записи на прием.

Спецпроект доступен на портале «Рамблер».