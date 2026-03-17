"Убило одиночество": подробности гибели актера Владимира Ершова

Актер, известный по сериалам "Следствие ведут знатоки", "Государственная граница" и "Монастырь", Владимир Ершов скончался 15 марта. Ему было 68 лет.

Всего за неделю до смерти артист в последний раз вышел на сцену Театра на Бронной, сыграв в спектакле "Капитанская дочка". Никто и подумать не мог, что скоро Ершова не станет.

"Володя выглядел абсолютно здоровым. Мне на сцену выходить тяжко, а когда я увидел Володю вот таким динамичным в "Капитанской дочке", подумал: ишь ты, какая батарейка в нем. Ничего не предвещало", — поделился народный артист России Иван Шабалтас.

Причиной смерти актера стал инсульт. Об этом сообщил сын Владимира Александровича.

Ершов был женат на Екатерине, дочери Льва Дурова. До брака с актером она воспитывала дочь от союза с Сергеем Насибовым. В семье с Владимиром Александровичем у них родился сын Иван. А 13 декабря 2019 года Екатерины не стало. Ей было 60 лет. Артист так и не смог смириться с утратой.

"У Володи была просто безумная любовь к Кате. Это знали все. Он был удивительным мужем, надежным человеком, и, когда Кати не стало, Володя как будто закрылся. Он жил как-то уже сам по себе, но не смог перенести эту потерю, это одиночество после ухода Кати. Я думаю, это одиночество его и убило. Эта его внутренняя перегрузка привела к инсульту", — заверил Шабалтас.

Похоронят Ершова рядом с любимой женой на Новодевичьем кладбище. Там находится родовая могила Дуровых.