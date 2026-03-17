«МегаФон» признан лучшим работодателем России в IT-сфере

Оператор возглавил ежегодный рейтинг крупнейших работодателей сферы IT по версии Habr Career. «МегаФон» стал лидером по шести ключевым показателям из 12 возможных.

В исследовании могли принять участие только зарегистрированные на платформе Habr сотрудники. На протяжении года они оставляли отзывы и оценивали своих работодателей по широкому спектру параметров. Итоговый балл складывается на основании средневзвешенных результатов по всем категориям, включая показатель рекомендаций, который демонстрирует, насколько сотрудник готов посоветовать свою компанию в качестве места работы.

«МегаФон» стал лучшим по следующим направлениям: социальный пакет, карьерный рост, признание результатов труда, грамотность управления, связь с топ-менеджментом и показатель личного восприятия социальной миссии «Компания делает мир лучше». Оператор показал высокие итоговые результаты — общий балл составил 4,79 из пяти возможных, а 96% участников отметили готовность рекомендовать компанию как работодателя.

Результаты голосования прокомментировал директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Роман Ермоленко: «МегаФон» – прежде всего телекоммуникационная компания, которая создаёт цифровые продукты на стыке телекома и IT. Для нас рейтинг Habr Career не является профильным, но имеет особую значимость: он подтверждает, что компания успешно привлекает и удерживает IT-специалистов, для которых у нас есть технологически сложные и масштабные проекты – от развития интеллектуальных сетей связи до создания решений на основе больших данных и ИИ».

По итогам 2025 года «МегаФон» получил три награды в области HR: компания единственная среди операторов вошла в топ-10 лучших работодателей России в рейтинге HeadHunter. Также он стал лидером среди телеком-компаний по уровню вовлечённости персонала по результатам исследования HappyJob и был отмечен знаком «Отличное место для работы».