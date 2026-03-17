Раскрыто, сколько россиян сожалеет о распаде СССР

Более половины граждан Российской Федерации сожалеет о распаде Советского Союза. Такими данными поделились аналитики ВЦИОМ после проведенного опроса.

Подчеркивается, что о распаде страны жалеют 79% представителей «Поколения оттепели» (1947 год рождения и старше) и 78% «Поколения застоя» (1948-1967 г.р.). Среди «Поколения цифры» (2001 г.р. и моложе) этот показатель составляет 33%. В общей массе 57% сожалеет о распаде СССР.

В исследовании говорится, что если бы референдум о сохранении Советского Союза проходил в настоящее время, то две трети опрошенных проголосовали бы «за». Сторонники в качестве аргументов чаще всего называют образ великой державы (30%), социальную справедливость и стабильность (26%), личные воспоминания о молодости (26%).

