Россиянам объяснили, можно ли оформить отпуск на выходные дни

Оформление отпуска исключительно на выходные дни противоречит Трудовому кодексу РФ. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.

© Вечерняя Москва

Она обратила внимание, что законодательство позволяет включать субботу и воскресенье в отпуск, однако оформление отпуска исключительно на выходные может рассматриваться как попытка замены положенного отдыха денежной компенсацией, что недопустимо согласно ст. 126 ТК РФ.

— По статье 126 ТК России заменить деньгами можно только ту часть отпуска, которая превышает 28 календарных дней, — подчеркнула Чирикова.

Она добавила, что отпуск можно разделить на части лишь по согласованию обеих сторон, причем одна из частей обязательно должна длиться минимум 14 календарных дней.

— Самый безопасный формат на 2026 год выглядит так: одна часть отпуска составляет 14 календарных дней, а остальные части оформляются по соглашению сторон и не выглядят как систематическое совпадение с выходными. При таком подходе ни у инспекции, ни у работодателя не возникнет оснований для претензий, — заключила Чиркова в беседе с RT.

Планируя отпуск весной 2026 года, россияне сталкиваются с выбором: сделать ставку на максимальное количество дней или минимизировать финансовые потери. Депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил, что финансовая выгода зависит от количества рабочих дней в выбранном месяце.