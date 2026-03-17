Дачникам напомнили о штрафах за произрастание борщевика

Обладателям земельных участков в Московской области нужно ликвидировать на своей территории борщевик Сосновского. Как сообщил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян, за произрастание сорняка частным лицам грозит штраф в размере пяти тысяч рублей.

Депутат отметил, что в регионе действует система мониторинга состояния земель. Места, где растет борщевик, внесены в региональную геоинформационную систему, а данные о них уточняются с учетом поступающих от жителей обращений.

— В соответствии с КоАП Московской области непроведение мероприятий по удалению с земельных участков борщевика Сосновского влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 150 тысяч до одного миллиона рублей, — заявил Керселян в беседе с ТАСС.

В начале февраля Рослесхоз также представил проект приказа по утверждению перечня инвазивных или чужеродных растений, согласно которому американский клен и борщевик Сосновского должны признать вредными растениями для российских лесов.

