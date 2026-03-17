Жених заболевшей раком Лерчек ответил не верящим в ее диагноз

Жених заболевшей раком блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) Луис Сквиччиарини отверг обвинения во лжи о наличии у нее онкологического заболевания. Об этом он высказался на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Под постом о раке у Лерчек одна из комментаторш заявила, что не верит в ее диагноз.

«У моей Леры рак, мы бы никогда не стали врать об этом, мы не такие люди», — ответил Сквиччиарини.

Он добавил, что происходящее стало очень тяжелым моментом для семьи.

В ответ на другой критический комментарий жених Чекалиной написал, что она вдохновляла людей и меняла их жизнь.

Ранее сообщалось, что блогерша впервые вышла на связь после новости о раке. Она поблагодарила поклонников за поддержку и добавила, что очень сильно хочет жить.

Перед этим стало известно, что суд приостановил уголовное дело о выводе из России более 250 миллионов рублей в отношении Чекалиной из-за болезни. Блогершу отпустили из-под домашнего ареста.

У Лерчек обнаружили рак желудка четвертой стадии со множественными метастазами. Блогерша проходит химиотерапию и лучевую терапию.