Россиянин выиграл 50 млн рублей после предсказания астролога

Увлекающийся рыбалкой житель Татарстана выиграл 50 миллионов рублей в лотерею после того, как услышал астрологический прогноз с обещанием финансовой удачи. Об этом со ссылкой на «Столото» пишет РИА Новости.

По данным крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей, выигрышный билет житель Казани Олег Б. приобрел в феврале за 500 рублей.

«Крупно повезло - он выиграл 50 000 000 рублей», - рассказали в пресс-службе.

При этом незадолго до покупки лотерейного билета победитель услышал по телевизору астрологический прогноз о том, что его знаку зодиака будет сопутствовать финансовая удача.

«Там прямо сказали: ждите денежного пополнения. Все сбылось!» - рассказал он.

Победитель отметил, что купил сразу несколько билетов моментальных лотерей, скретч-слой стер прямо возле точки продаж «Столото», но не сразу понял, какую сумму выиграл.

«Я сначала подумал, что выиграл 25 миллионов. Потом увидел на обороте билета, что такого выигрыша в этой лотерее нет. Тогда внимательно еще раз проверил билет и увидел оставшиеся суммы выигрыша в игровом поле и бонусе, в совокупности выигрыш составил 50 миллионов!» - отметил пенсионер, который ранее работал мастером по отделочным работам и свободное время любит рыбачить.

По словам Олега Б., у него большая семья и они все вместе решат, как потратить выигрыш.

