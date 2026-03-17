В России ужесточат миграционную политику

Правительство подготовило проект закона об обязательном выдворении иностранцев за 20 правонарушений, документ разработали в Министерстве внутренних дел.

Власти намерены ввести обязательную высылку иностранных граждан за участие в несогласованных акциях и неповиновение полиции, пишут «Вести».

В перечень к таким правонарушениям также вошли принуждение к забастовкам, злоупотребление свободой СМИ, мелкое хулиганство и участие в нежелательных организациях. Сейчас депортация по этим статьям применяется лишь по усмотрению суда.

В пояснительной записке подчеркивается: «Изменения вызваны усилением противоправной активности среди иностранцев». За 2023–2024 годы произошло 100 конфликтов, к ответственности привлекли 1,5 тыс. человек.

Ранее в Госдуме рекомендовали обязать трудовых мигрантов обеспечивать своих иждивенцев доходом не ниже прожиточного минимума.