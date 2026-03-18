Юрист перечислил запрещенные к выращиванию на даче растения

Выращивание на дачном участке некоторых растений может обернуться не только штрафом, но и реальным тюремным сроком. Об этом предупредил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с РИА Новости.

Под запрет попадают культуры, содержащие наркотические или психотропные вещества. В списке — конопля, мак снотворный, роза гавайская, ипомея трёхцветная, шалфей предсказателей, гармала, мимоза хостилис и голубой лотос. Ответственность грозит не только за целенаправленное культивирование, но и за бездействие, если на участке растут дикорастущие запрещённые растения, а владелец их не уничтожает.

Штраф за неуничтожение таких растений достигает четырех тысяч рублей. За выращивание грозит административный арест до 15 суток. Однако если количество растений попадает под определение крупного или особо крупного размера, наступает уголовная ответственность по статье 231 Уголовного кодекса РФ. Крупным размером считается, например, от десяти кустов мака или от 20 кустов конопли. В этом случае наказание может достигать восьми лет лишения свободы.