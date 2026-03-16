Синоптик спрогнозировал аномальное тепло в Татарстане в апреле

Начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь рассказал, что апрель и май 2026 года в республике могут оказаться теплее климатической нормы на один градус.

«В апреле норма для республики составляет +5,4 °С, а в мае — +13,6 °С», — заявил эксперт в беседе с «Татар-информ».

По словам специалиста, завершение отопительного сезона в ближайшие две недели маловероятно: для этого необходима устойчивая температура выше +8 °С, которая установится не раньше середины весны.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что снегопадов в городе и Ленобласти ожидать не стоит.