Блогер Лерчек (Валерия Чекалина. – Прим. ред.), у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, впервые публично прокомментировала приостановку уголовного дела.

В видео, опубликованном отцом ее ребенка Луисом Сквиччиарини на его странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), она подтвердила, что уголовное дело приостановлено.

"Мы очень этому рады. Но сейчас самое важное – здоровье", – заявила блогер.

Она отметила, что теперь сможет полностью посвятить себя лечению, а также выразила благодарность за поддержку. Вместе с тем блогер подтвердила, что диагноз является правдивым.