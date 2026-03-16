Умер один из старейших актеров МХАТ имени Горького

Актер и режиссер Андрей Голиков ушел из жизни в возрасте 80 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МХАТ имени Горького.

Голиков служил в театре с 1976 года и являлся одним из самых возрастных актеров труппы. Известно, что первую роль на сцене учреждения он сыграл, будучи студентом Школы-студии МХАТ в 1960-х. Кроме того, артист окончил режиссерский факультет Школы-студии, курс Олега Ефремова.

