Умер один из старейших актеров МХАТ имени Горького

Андрей Голиков, один из старейших актеров МХАТ им. Горького, умер на 81-м году жизни. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу театра.

© фильм «Возвращение Будулая»

Супруга артиста Марина Павлюк уточнила, что актер умер в понедельник, 16 марта. Причиной его смерти стала гематома, образовавшаяся после падения в театре.

«Он упал в театре, ударился головой. Умер от падения. 13 марта упал, 16-го экстренно прооперировали, четыре часа делали операцию со страшным тяжелейшим диагнозом «гематома лобно-височной части мозга», — пояснила вдова.

Павлюк отметила, что муж «упал назад, как оловянный солдатик» от приступа сосудистой дистонии и ударился головой о гранит. Актер провел в коме несколько дней и не вышел из нее.

Андрей Борисович Голиков родился 21 декабря 1945 года. Окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ (курс Виктора Маркова) в 1969 году, служил в Центральном детском театре.

Закончил режиссерский факультет Школы-студии МХАТ (курс О.Н. Ефремова). После окончания учебы был принят в труппу МХАТ им. М. Горького, где работал под руководством Татьяны Дорониной.

Голиков исполнил роли в таких постановках театра, как: «Так победим!», «Кремлевские куранты», «Тартюф», «Три толстяка», «Господа Головлёвы», «Последний срок» и других. В последней он не только сыграл Степана Харчевникова, но и выступил режиссером спектакля.

Режиссировал и другие постановки, в том числе: «Живи и помни», «Наташа» (Грозненский русский драматический театре им. М.Ю. Лермонтова).

В 2011-2017 годах по совместительству играл на сцене московского театра Et Cetera. Сочетал творчество актера и режиссера с работой педагога — преподавал в Школе-студии МХАТ, Институте современного искусства и во ВГИКе.

На счету Андрея Голикова — около 20 работ в кино, в том числе в фильмах-спектаклях. Среди них — «Иванов, Петров, Сидоров» (1978), «Лицо французской национальности» (2000), «Любовь и прочие глупости» (2010), «Праведник» (2023), «Нюрнбергская история» (2025).