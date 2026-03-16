Звездный адвокат оценил шансы Долиной выиграть суд против мошенников

Адвокат Жорин: Долина может вернуть часть похищенных денег

Звездный адвокат Сергей Жорин оценил шансы народной артистки России Ларисы Долиной выиграть суд против обманувших ее мошенников. Специалиста цитирует NEWS.ru.

По словам Жорина, ситуация с Долиной довольно типичная для дел о мошенничестве: когда суд уже признал осужденных виновными в мошенничестве по уголовному делу, то для гражданского процесса многое упрощается: факт мошенничества уже установлен и вина конкретных лиц доказана.

Главная сложность, продолжил юрист, — не выиграть суд, а получить деньги, особенно если у осужденных нет официальных активов — средств, квартир, автомобилей. Он уточил, что по подобным делам наиболее вероятны частичное взыскание или многолетнее исполнительное производство.

«Но шанс взыскать со злоумышленников деньги у Долиной все-таки есть. Иногда средства удается вернуть частично. Например, через арест имущества, наложенный еще во время следствия, или через будущие доходы осужденных», — сказал он.

Жорин добавил, что даже находясь в колонии, осужденные могут работать, а после освобождения приставы смогут удерживать у них часть зарплаты, доходов, имущества, которые появится позже.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры в Хамовниках, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а артистка заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря 2025 года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы.

Ранее Долина вновь стала востребованной на корпоративах после скандала с квартирой.