Прокурор попросил суд отложить заседание по вопросу о мере пресечения для блогерши Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Гособвинитель не уверен, что у нее действительно диагностировали рак желудка. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил корреспондент из зала суда.

— Прокурор попросил отложить заседание по решению вопроса о мере пресечения над Валерией Лерчек. Дескать, во врачебных документах не все ясно, надо уточнять информацию о диагнозе, — пишет Telegram-канал «МК: срочные новости» со ссылкой на журналиста.

В итоге гособвинителю отказали в его просьбе.

Ранее стало известно, что адвокаты Лерчек просили суд приостановить производство по делу до момента, когда она полностью не выздоровеет. Защита блогерши ходатайствовала об отмене домашнего ареста.

После рождения четвертого ребенка у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой степени. Девушка находится в больнице. Болезнь начала давать осложнения: Лерчек якобы начала терять зрение, и у нее выявили повреждение костей свода черепа.