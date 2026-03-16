Режим ЧС ввели в Новосибирской области

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новосибирской области в связи со вспышками заболеваний бешенством и пастереллезом среди скота. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

По его словам, мера позволит эффективно координировать действия и максимально купировать перемещения животных и продукции животного происхождения. Шинделов уточнил, что последние очаги заболеваний выявили еще в начале марта.

«В границах тех очагов, где были проведены мероприятия, никакого появления новых очагов не наблюдается», — отметил он.

В пресс-службе министерства также уточнили, что правительство Новосибирской области утвердило пакет мер поддержки для жителей, утративших сельскохозяйственных животных. Согласно сообщению ведомства в Max, в дополнение к существующим выплатам (более 70 тысяч рублей за взрослую корову весом 400 кг) утверждено решение о предоставлении социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной ситуации из-за частичной утраты дохода вследствие изъятия животных.