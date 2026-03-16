В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за вспышек болезней скота

Режим ЧС введен в Новосибирской области в связи со вспышками заболеваний бешенством и пастереллезом среди скота. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов, передает ТАСС.

«Режим ЧС введен на территории всей Новосибирской области», — заявил министр журналистам.

По его словам, данная мера позволит более эффективно координировать действия и не даст свободно перемещаться животным и продукции животного происхождения.

Шинделов добавил, что в регионе были проведены необходимые мероприятия, после которых не наблюдалось появления новых очагов. Он пояснил, что последние очаги заболеваний были выявлены в начале марта.

8 марта в Новосибирской области у местных жителей начали изымать домашний скот в рамках мероприятий по локализации очагов пастереллеза и бешенства.

Всего с начала 2026 года зафиксировано 42 очага бешенства. Карантинные меры введены в пяти районах региона. Кроме того, в области выявлены и локализованы очаги пастереллеза — острого бактериального инфекционного заболевания.

Ранее Следственный комитет начал проверку законности действий Минсельхоза Новосибирской области.