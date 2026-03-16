Стала известна причина смерти 68-летнего актера Ершова

Причиной смерти заслуженного артиста России Владимира Ершова стал инсульт. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил его сын Иван Ершов.

Артист умер 15 марта в возрасте 68 лет. Владимир Ершов родился 23 сентября 1957 года. Уже в 1984 году он окончил Школу-студию МХАТ в мастерской Ивана Тарханова. Начиная с того же года жизнь актера была неразрывно связана с подмостками Театра на Малой Бронной. Он работал под руководством таких мастеров, как Анатолий Эфрос, Александр Дунаев и Евгений Лазарев.

На счету актера десятки знаковых ролей, каждая из которых была отмечена мастерством и преданностью своему делу. Зрителям Ершов особенно запомнился глубоким и проникновенным образом Архипа Савельича в постановке Александра Крымова «Капитанская дочка».