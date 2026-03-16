Число беспризорных и безнадзорных детей в России выросло впервые за пять лет

Правоохранители в 2025 году выявили 57 400 беспризорных и безнадзорных детей в России — это на 2,1 процента больше в сравнении с прошлым годом. Об этом в понедельник, 16 марта, пишет «Коммерсантъ».

Согласно закону, безнадзорными считаются те дети, которые временно остались без надзора со стороны родителей или «иных законных представителей». К беспризорным относятся те дети, которые не имеют места жительства или пребывания.

Авторы материала отмечают, что в течение пяти лет количество таких детей уменьшалось, однако в 2025 году снова выросло.

В МВД не ответили на запрос газеты о причинах увеличения числа таких детей, однако отметили, что основную часть беспризорников обнаружили в местах, где их здоровью и «духовному и нравственному развитию» могли причинить вред.

До этого в Казани в одной из квартир жилого дома обнаружили девочку-маугли: ребенок жил в условиях антисанитарии, а от квартиры шел запах в подъезд.

Также в Ленобласти обнаружили троих маленьких детей, проживавших в антисанитарных условиях. Соседи сообщали, что из помещения доносились неприятные запахи, а также можно было услышать детские крики. Прокуратура Ленобласти публиковала снимки квартиры, на которых видны горы мусора и множество пакетов с непонятным содержимым.