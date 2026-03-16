Священник объяснил особенности четвертой недели Великого поста

Священник Береговой объяснил особенности четвертой недели Великого поста

Четвертая неделя Великого поста называется Крестопоклонной. По словам священника РПЦ Владислава Берегового, это время имеет особое значение для православных христиан.

В субботу 14 марта на центр храма из алтаря вынесли Честной и Животворящий Крест Господень, украшенный цветами, для поклонения и молитв.

— Предполагается, что уже утомившиеся в середине Великого поста христиане, взирая на Крест Господень, на Его страдания на нем, немножко воодушевятся и с силой крестной будут идти до конца, стремясь не ослабить молитвы, не забывать про необходимость телесного и духовного подвига в эти дни, — объяснил священник.

Крест останется на центральном аналое храма до конца текущей недели, позволяя каждому желающему прийти и помолиться. Береговой уточнил, что особых изменений в правилах поста не предусмотрено: строгий режим сохраняется для здоровых, а больным разрешено послабление.

Кроме того, практически каждую субботу Великого поста, кроме последней, проводятся особые службы поминовения усопших, включая чтение специальных молитв и проведение панихид.

Таким образом, Крестопоклонная неделя служит символом укрепления духа и напоминает верующим о важности терпения и смирения в испытаниях, заключил Береговой в беседе с RT.

