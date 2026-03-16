Священник объяснил особенности четвертой недели Великого поста

Четвертая неделя Великого поста называется Крестопоклонной. По словам священника РПЦ Владислава Берегового, это время имеет особое значение для православных христиан.

В субботу 14 марта на центр храма из алтаря вынесли Честной и Животворящий Крест Господень, украшенный цветами, для поклонения и молитв.

— Предполагается, что уже утомившиеся в середине Великого поста христиане, взирая на Крест Господень, на Его страдания на нем, немножко воодушевятся и с силой крестной будут идти до конца, стремясь не ослабить молитвы, не забывать про необходимость телесного и духовного подвига в эти дни, — объяснил священник.

Крест останется на центральном аналое храма до конца текущей недели, позволяя каждому желающему прийти и помолиться. Береговой уточнил, что особых изменений в правилах поста не предусмотрено: строгий режим сохраняется для здоровых, а больным разрешено послабление.

Кроме того, практически каждую субботу Великого поста, кроме последней, проводятся особые службы поминовения усопших, включая чтение специальных молитв и проведение панихид.

Таким образом, Крестопоклонная неделя служит символом укрепления духа и напоминает верующим о важности терпения и смирения в испытаниях, заключил Береговой в беседе с RT.

