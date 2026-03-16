Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в разговоре с Рамблером прокомментировал идею о переименовании Киевского вокзала в Москве.

С соответствующей инициативой ранее выступил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов, передавало издание «Газета.Ru». По его словам, Киевский вокзал должен носить название Брянский. Иванов напомнил, что до 1934 года вокзал назывался именно так – по названию железной дороги. «Здание вокзала — памятник архитектуры федерального значения, творение гениальных инженеров Ивана Рерберга и Владимира Шухова, и оно должно носить исконное русское имя, данное ему при рождении», — заявил депутат.

Парламентарий высказался против переименования вокзала, подчеркнув историческую ценность его текущего названия.

Для начала вопрос: а украинцы что, не русские, что ли? Киев – это такой же русский город, как и Брянск… Первоначально железная дорога действительно строилась до Брянска, но еще задолго до революции она дошла до Киева, а затем – до моей родной Одессы. Это исторические факты. Поэтому Киевский вокзал — это тоже исторические название. И оно ничем не хуже, чем название из другого эпизода истории – Брянский вокзал. Ну а то, что и Киев, и Одесса в обозримом будущем вернутся в состав России, надеюсь, депутат понимает не хуже меня. Я, конечно, ценю его местный патриотизм, но патриотизм должен быть не только местным, но и общегосударственным. Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы

