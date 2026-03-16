В России расширят список оснований для депортации мигрантов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в КоАП, расширяющий основания для депортации иностранных граждан. В частности, по данным "РГ", иностранцев будут депортировать за стрельбу на улицах городов, к примеру за салюты на свадьбах или необоснованное применение травматического оружия. В целом подходы к иностранцам, нарушающим наши правила, станут более строгими.

© Российская Газета

Как отметил в беседе с "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, в первую очередь создаются правовые механизмы, которые позволят оперативно депортировать из страны участников массовых драк, а также тех, кто демонстрирует антиобщественное поведение.

"В последнее время наблюдается усиление противоправной активности иностранных граждан, особенно в области общественной безопасности и правопорядка. В 2023-2024 годах на контроле МВД России находилось порядка 100 конфликтных ситуаций между иностранными гражданами, за нарушения общественного порядка были привлечены свыше 1,5 тысячи человек", - рассказал Владимир Груздев.

Гость нашей страны, открывший стрельбу на улице, например на свадьбе, будет депортирован.

Для некоторых приезжих групповые драки - прекрасная (для них) традиция: так они разбираются между собой. Но при случае готовы наброситься толпой и на местных жителей. Так сказать, по привычке. Надо ли говорить, что эта традиция уже порядком надоела многим россиянам! Но, как правило, участники массовых драк, например "бригада на бригаду" (за право работать на стройке), получали лишь небольшие штрафы по статье КоАП "Мелкое хулиганство", что не отбивало у них желания драться снова и снова. Поэтому МВД предложило внести в 20 статей КОАП поправки о нарушениях, за которые предусматривается депортация иностранцев. И не только хулиганов.

"Депортация, согласно проекту, становится основным, вместо штрафа, наказанием для иностранцев по таким правонарушениям, как стрельба из оружия в общественном месте, публичное демонстрирование нацистской или экстремистской символики, производство и распространение экстремистских материалов. Это сделано потому, что по закону к правонарушителю можно применить только одно основное и одно дополнительное наказание", - разъяснил председатель правления АЮР.

Поэтому гость нашей страны, открывший стрельбу из травмата на улице, лишится оружия и поедет домой.