Mash: Лерчек стала терять зрение на фоне диагностированного рака желудка
Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, начала терять зрение на фоне диагностированного рака желудка. Об этом сообщает Mash. Ей планируют провести сеанс лучевой терапии.
Из-за состояния здоровья она не сможет присутствовать на заседании в Гагаринском суде по делу о выводе денег за рубеж. Ранее Лерчек не признавала вину, объясняя это непониманием предъявленных обвинений.
При этом ее экс-супруг Артем Чекалин признал вину после показаний третьего фигуранта — бывшего бизнес-партнера Романа Вишняка, которого приговорили к 2,5 годам.
Адвокаты Лерчек намерены предоставить медицинские документы и, вероятно, попросят суд отложить заседание, изменить меру пресечения или приостановить производство по делу, передает Telegram-канал.
У Лерчек обнаружили онкологическое заболевание. Также девушке из-за разрушения позвонков провели операцию. По мнению медиков, беременность способна ускорить развитие онкологии, но не может спровоцировать ее. Как могут быть связаны беременность и рак, а также сможет ли Лерчек справиться с болезнью, «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина.