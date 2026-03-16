За употребление еды и напитков в метро может грозить штраф до тысячи рублей

Россиянам грозит предупреждение или штраф до тысячи рублей за нахождение в московском метро с едой и напитками в открытой упаковке. Об этом предупредил доцент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Максим Поляков.

Юрист отметил, что на федеральном уровне прямого запрета, связанного с употреблением еды в общественном транспорте, нет. Однако он отметил, что законодательством субъектов РФ за это могут быть установлены штрафные санкции.

— За нахождение на территориях метрополитена с продуктами, в том числе напитками и мороженым в открытой упаковке, которые могут испачкать пассажиров, вагоны поездов, сооружения и устройства станций метрополитена, предусмотрено предупреждение или административный штраф в размере одной тысячи рублей, — уточнил Поляков в беседе с ТАСС.

В столичном транспорте ввели новые штрафы. В частности, за просмотр видео или прослушивание аудио без наушников можно получить штраф в размере одной тысячи рублей. Кроме того, горожанам придется заплатить до пяти тысяч рублей за безбилетный проезд и неправомерное использование социальной карты.

Также в Москве изменились тарифы на проезд в городском транспорте. Корректировка цен была связана с ростом стоимости электроэнергии и топлива. С 2011 года индексация оставалась ниже уровня инфляции.