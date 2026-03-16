Названы последствия преждевременного отключения отопления

Преждевременное отключение отопления чревато завоздушиванием системы и коммунальными авариями. Об этом в беседе с агентством РИА Новости предупредил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

При отключении подачи тепла на котельных отключают насосы, из-за чего в системе падает давление и возникает воздушная пробка. Если заморозки вернутся, запускать систему с воздушными пробками небезопасно, а на их устранение может уйти порядка двух недель.

«Это и есть подготовка к отопительному сезону, ее проводят разово летом-осенью», — пояснил Колунов.

В противном случае трубы будут прогревать здание неравномерно. Еще одним последствием завоздушивания систем являются коммунальные аварии, подчеркивает парламентарий. При этом раз за разом развоздушивать трубы из-за постоянного включения и выключения отопления нерационально.

Даже в текущий период потепления ночью температура все еще опускается ниже нуля — без отопления в квартирах было бы холодно, подчеркивает Колунов. Корректировать температуру на котлах также недопустимо, поскольку вместе с батареями начнет остывать вода в домах, где нет индивидуальных тепловых пунктов. На такой случай, по словам депутата, существуют радиаторы с регуляторами, которые позволяют потребителям в частном порядке регулировать температуру.

Ранее россиянам напомнили, когда отключают отопление. Батареи перестают работать, когда температура на улице поднимается выше 8 градусов и держится на таком уровне на протяжении пяти дней.