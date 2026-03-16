Глуховский* срочно продал квартиры в центре Москвы

Писатель Дмитрий Глуховский* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) спешно продал две квартиры в центре Москвы. Как сообщает Telegram-канал Shot, ему пришлось скинуть цену на 100 млн рублей.

По информации канала, речь идет о двух объектах в доме на Петровке, в 10 минутах от Кремля. Глуховскому* там принадлежали квартиры площадью 144,6 и 105,6 «квадрата». Он купил их осенью 2020 года.

За две квартиры писатель хотел получить 210 млн рублей, однако ради срочной продажи согласился на 120 млн рублей. После того, как Глуховского* заочно приговорили к восьми годам колонии, недвижимость была записана на его мать.

Отмечается, что на матери Глуховского* есть еще один дорогой объект недвижимости — элитная квартира за 200 млн рублей в Хамовниках, а также большое машино-место. При этом пенсионерка успела стать должницей по коммунальным услугам и проиграть в суде.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом