Умер заслуженный артист РФ Владимир Ершов

Заслуженный артист РФ, актер Владимир Ершов умер на 69-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале Московского драматического театра на Малой Бронной.

«С огромным прискорбием сообщаем о кончине актера Владимира Ершова. Владимир Александрович Ершов – заслуженный артист Российской Федерации. С 1984 года и до последних дней жизни он служил в Театре на Бронной. Больше, чем за 30 лет службы в этом театре он сыграл огромное количество ролей и работал с такими большими режиссeрами, как Анатолий Эфрос, Александр Дунаев, Евгений Лазарев и многими другими», – говорится в сообщении.

Владимир Ершов известен ролью Архипа Савельича, которую он в последнее время исполнял в спектакле Александра Крымова «Капитанская дочка» на сцене Театра на Бронной.