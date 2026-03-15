В подмосковной больнице пожаловались на нашествие клопов

Пациенты Реутовской клинической больницы на улице Ленина пожаловались на нашествие клопов — после укусов их экстренно переводят в другие учреждения, сообщает Shot.

© Мослента

Как стало известно изданию, среди симптомов у покусанных пациентов: сильный зуд, покраснения и волдыри. Больше всего пострадавших от укусов клопов — в отделениях неврологии и кардиологии. Сейчас некоторых пациентов выписывают, остальных распределяют в другие больницы.

В третьем корпусе уже провели санитарную обработку. Специалисты осматривают помещения, кровати и инвентарь, чтобы выявить источники заражения, добавил канал.

