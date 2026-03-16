Подруга раскрыла диагноз умершей на операционном столе жены Аморалова

Жена Сергея Аморалова Мария Эдельвейс скончалась 1 марта. Но об этом стало известно только 5 марта. Певец все еще убит горем и не желает ни с кем общаться.

Марии было 44 года. Несколько лет она страдала от почечной недостаточности. В конце февраля модели резко стало хуже, Аморалов лично привез ее в больницу. Медики сделали все для спасения Эдельвейс, но у нее отказали почки.

Как рассказала бывший продюсер телеканала "Муз-ТВ" Олеся Сазыкина, которая знала Марию много лет, недавно жена Аморалова перенесла операцию. Ей пересадили почку.

"Маша стояла в очереди на операцию по пересадке почки. Говорили, что вроде бы она ее пересадила, но та не прижилась, из-за этого она ушла из жизни", — отметила Сазыкина в студии шоу "Звезды сошлись".

Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачёва-Шахрай подтвердила, что Мария лечилась. Эдельвейс побывала в разных странах, в надежде восстановить здоровье. Но все старания были тщетны. Раскрыла Валерия и подробности последних минут жизни жены Аморалова.

Когда Маше стало плохо, Сергей чуть замешкался, а когда они с женой прибыли в больницу, уже было поздно.

"Там секунды сыграли роль", — заявила Калачёва-Шахрай.

Маша Растурина, также участвовавшая в шоу, была шокирована услышанным. "Она умерла на операционном столе?" — уточнила певица. Валерия подтвердила это. По ее словам, Мария пришла в клинику, разделась, и уже должны были начать операцию, но резко ее организм сдал.

Почему так произошло, пояснила певица Ульяна Каракоз. По ее данным, у Эдельвейс было еще одно тяжелое заболевание.

"8 марта мне звонил приятель, который сказал, что у Маши был рак. Потом я увидела, что СМИ пишут про почечную недостаточность. Знаю, что химиотерапия убивает весь организм. Тут всё может быть вместе", — сообщила исполнительница.

Сергей Аморалов о смерти жены не говорит. Он дал лишь один комментарий, в котором подтвердил, что Мария скончалась.

Напомним, с Амораловым Эдельвейс познакомилась в 2004 году в ночном клубе. Они влюбились друг в друга с первого взгляда. Свадьбу сыграли через четыре года, хотя оба уверяли, что уже после первого свидания поняли, что будут вместе всю жизнь. Детей у пары не было. Свою любовь Сергей и Мария дарили кошке по кличке Маргоша.